Time de Rose Volante negocia venda dos direitos de TV da luta contra Katie Taylor

A equipe que toma conta da boxeadora Rose Volante negocia com os principais canais de televisão do Brasil a transmissão da histórica luta do dia 15 de março contra a irlandesa Katie Taylor, que será na Filadélfia, Estados Unidos.

Globo, SporTV, ESPN, FOX e BandSports são as empresas que deverão negociar com o grupo da empresa Memorial, que dirige a carreira de Rose.

Volante x Taylor vai valer três cinturões. O da Organização Mundial de Boxe (OMB), que pertence à brasileira, além dos títulos da Associação Mundial de Boxe (AMB) e Federação Internacional de Boxe (FIB), que são da lutadora europeia.