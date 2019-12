Todos ao ginásio do Juventus ver boxe brasileiro da melhor qualidade

Quem quiser ver boxe brasileiro da melhor qualidade tem duas opções neste sábado à noite. Vai ao ginásio do Juventus ou fica em casa e vê as lutas da programação no BandSports, a partir das 23h.

O ginásio do tradicional clube paulistano vai receber mais uma edição do STFboxing, que terá como evento principal a disputa do título brasileiro dos leves entre Jonathan Soares e Dione Gomes.

A programação também prevê o duelo internacional entre Pedro Perales e Etoundi Michel, além da disputa do cinturão galo entre Henrique Silva e Rubens Manchinha.

O evento tem o carimbo do Conselho Nacional de Boxe (CNB). Não é cobrado ingresso. Os portões serão abertos às 19h30.