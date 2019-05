Top Rank define o próximo adversário de Robson Conceição para o dia 8 de junho

O mexicano Carlos Ruiz é o próximo adversário do brasileiro Robson Conceição, dia 8 de junho, em uma das preliminares do astro Oscar Valdez. Ruiz, de 25 anos, possui um cartel de 16 vitórias (seis nocautes) e seis derrotas. Ele jamis foi nocauteado.

Ruiz enfrentou o norte-americano Shakur Stevenson, prata na Rio-2016 na categoria galo (52 quilos) em 18 de agosto de 2018, e perdeu por pontos.

Robson entrou para o ranking do Conselho Mundial de Boxe no mês passado e ocupa o 38º lugar. Em sua última luta, o medalha de ouro na Olimpíada do Rio, em 2016, venceu por nocaute no primeiro assalto o argentino Sergio Ariel Estrela, em Mangaratiba, em 31 de março.

Robson, de 30 anos, soma 12 vitórias, com seis nocautes. Segundo sua equipe, a intenção é que ele faça mais três lutas este ano.