Touro Moreno encoraja o filho Esquiva Falcão e incentiva os fãs brasileiros do boxe

Com uma vida dedicada às lutas, Touro Moreno é uma atração nas redes sociais. O pai dos medalhistas olímpicos Esquiva Falcão e Yamaguchi Falcão dá um show de saúde aos 84 anos com vídeos, nos quais aparece se exercitando.

Touro Moreno está na Califórnia, EUA, onde Esquiva, primeiro colocado no ranking da Federação Internacional de Boxe, se prepara para a luta de 29 de maio, em São Paulo.

“Esse é o meu pai , Touro Moreno, de 84 anos. Um campeão na vida e no esporte”, escreveu Esquiva, no Instagram, no vídeo em que o pai dispara golpes, com precisão e força. Brincalhão, em outro post, Esquiva faz um desafio para o humorista Diguinho, , de 41 anos, que trabalha com o apresentador Danilo Gentili.

“Diguinho, se quiser me enfrentar tem que passar pelo meu pai de 84 anos. Vai aceitar ou vai correr?”, brincou o boxeador, que poderá disputar o título mundial da FIB ainda este ano.