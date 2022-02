Tradição do boxe argentino aumenta: Fernando Martinez é o novo campeão dos supermoscas da FIB

A tradição do boxe argentino não para de aumentar. Neste sábado, em Las Vegas, Fernando Martinez, com apenas 14 vitórias, se sagrou como o novo campeão dos supermoscas da FIB.

Para vencer o tailandês Jerwin Ancajas, boxeador bateu o recorde de golpes potentes acertados (421) em uma luta por título mundial desta categoria. A luta já é candidata a ser a melhor do ano. Os três juízes apontuaram o sul-americano como vencedor: 118-110, 118-110 e 117-111.

Os 12 rounds foram disputados de forma intensa. Os dois praticamente não deram um passo para trás e pouco se utilizaram das cordas. O juiz também foi um espectador privilegiado, pois pouco precisou trabalhar.

O site CompuBox mostrou que Martinez obteve um recorde na categoria supermosca de 421 socos de força de 833 tentativas. Martinez, que totalizou 427 socos de 1.046 arremessos com seis de seus 213 jabs conectando, também se tornou o 47º boxeador na história da CompuBox a acertar 400 ou mais socos em uma luta pelo campeonato.

Em comparação, Ancajas acertou apenas 170 de seus 548 socos poderosos e 22 de 268 jabs para um total de 192 socos conectando de 816 tiros.

Com a vitória, o novo campeão supermosca Martinez manteve o cartel invicto para 14 vitórias com oito nocautes. Por outro lado, Ancajas caiu para um cartão de 33-2-2 e teve encerrada sua tentativa de unificação contra o campeão do Conselho Mundial de Boxe (WBC), o japonês Kazuto Ioka descartada.