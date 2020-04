TV Bandeirantes prepara especial Maguila para a quarentena

A TV Bandeirantes prepara um especial de Adilson Maguila Rodrigues para o período de quarentena. A produção deverá ir ao ar na próxima semana.

Os amantes da nobre arte e fãs do carismático peso pesado brasileiro, que teve seu auge na carreira nos anos 80, poderão rever duelos históricos com o argentino Daniel Falconi e os norte-americanos James Quebra-Ossos Smith e Evander Holyfield.

Maguila foi um dos maiores personagens do esporte nacional. Suas lutas lotaram os ginásios do Corinthians e do Ibirapuera, que chegou a receber quase 20 mil pessoas no duelo com Quebra-Ossos, em 1987.

Em 1989, em Lake Tahoe, nos Estados Unidos, Maguila, segundo do ranking do Conselho Mundial de Boxe, disputou a eliminatória do título mundial contra Holyfield, o primeiro colocado. No ano seguinte, enfrentou o lendário George Foreman. Perdeu para as duas lendas no segundo assalto.

De 1983 a 2000, Maguila lutou 85 vezes, com 77 vitórias (61 nocautes), sete derrotas e um empate. Aos 61 anos, Maguila vive em uma clínica no interior de São Paulo, onde sofre de uma doença degenerativa no cérebro.