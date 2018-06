Tyson Fury beija a boca de seu rival antes do início da luta

O peso pesado britânico Tyson Fury não é um grande boxeador e não terá seu nome entre as lendas da nobre arte. Mas não se pode negar que o pugilista tem carisma e sabe se promover.

Durante as orientações do árbitro, pouco antes do início da luta, neste sábado na Manchester Arena, Fury aproveitou a proximidade do rival para lhe dar um beijo na boca.

A atitude pegou adversário, árbitro e até o apresentador da luta de surpresa. Fury apenas sorriu e se afastou para o seu córner.

Fury, com certeza, será lembrado no futuro mais pelas bizarrices feitas dentro e fora do ringue do que por suas vitórias.