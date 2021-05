Tyson Fury confirma luta com Anthony Joshua para 14 de agosto na Arábia Saudita

Tyson Fury acabou com as dúvidas e confirmou o duelo com Anthony Joshua para 14 de agosto na Arábia Saudita. O campeão dos pesos pesados do CMB gravou vídeo nas redes sociais para anunciar o duelo com o compatriota dono dos títulos da AMB, FIB e OMB.

Segundo o empresário Eddie Hearn, empresários árabes garantem o confronto e o pagamento de US$ 150 milhões de bolsa para cada lutador. Um estádio será construído para 20 mil pessoas e a luta será disputado à noite, quando a temperatura no deserto é estimada de 23 graus.

A ideia é realizar duas lutas. O segundo duelo, previsto para o fim do ano ou começo de 2022, deverá ser no estádio de Wembley, em Londres, com a expectativa de uma presença de 90 mil pessoas. Em caso de uma vitória para cada um, um terceiro combate poderá ser acertado ainda no primeiro semestre de 2022.

O cartel de Joshua é de 24 vitórias (22 nocautes) e uma derrota, enquanto Fury está invicto: são 30 vitórias (21 nocautes) e um empate. Joshua, de 31 anos, lutou pela última vez em dezembro, quando derrotou o búlgaro Kubrat Pulev, enquanto Fury, de 32, não se apresenta desde fevereiro de 2020, na vitória sobre Deontay Wilder.