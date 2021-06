Tyson Fury e Deontay Wilder se encaram por 5min37 em coletiva para luta de 24 de julho

A primeira entrevista coletiva de Tyson Fury e Deontay Wilder para o terceiro duelo, previsto para 24 de julho, na T-Mobile Arena, em Las Vegas, foi marcada pelo silencio do norte-americano e pela encarada de 5min37.

Após uma rápida apresentação, Wilder não respondeu a nenhuma pergunta durante a entrevista, enquanto seu técnico, Malik Scott, chegou a discutir com Fury por causa da tática utilizada pelos lutadores nos dois primeiros duelos.

O britânico Fury se apresentou – inicialmente, sem camisa e depois colocou um paletó – como sempre, descontraído. Mas ficou um pouco sem graça por causa da falta humor de Wilder, que permaneceu o tempo todo com um fone de ouvido.

Mais uma vez estará em jogo o cinturão do CMB, que já foi de Wilder e hoje pertence a Fury. Na primeira luta, em dezembro de 2018, os dois empataram, enquanto no segundo duelo a vitória ficou com Fury por nocaute no sétimo assalto.

Se Fury voltar a vencer Wilder, o britânico deverá enfrentar o ganhador de Anthony Joshua e Oleksandr Usyk, que devem se enfrentar no estádio do Tottenham, em Londres, em 25 de setembro. Um triunfo de Wilder poderá ocasionar um quarto confronto com Fury.

Confira a encarada: