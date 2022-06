Tyson Fury é proibido de entrar nos EUA por suposta relação com líder do tráfico de drogas da Irlanda

O britânico Tyson Fury teve o acesso negado aos EUA por causa de suas supostas ligações com o chefe do crime irlandês Daniel Kinahan. O boxeador, de 33 anos, estava em Liverpool na sexta-feira à noite, assistindo a luta entre Nathan Gorman e Thomas Salek, no M&S Bank Arena, pelo título internacional dos pesos pesados da Federação Internacional de Boxe. Não se sabe quando ocorreu esta proibição por parte da imigração norte-americana.

“Porque eu tirei uma foto com um homem, isso não me torna um criminoso. Sou apenas um boxeador”, disse Fury, ao se defender das acusações de relacionamento com o promotor de boxe irlandês. “Isso não é da minha conta e eu não interfiro nos negócios de mais ninguém.” O lutador foi fotografado em fevereiro, em Dubai com Kinahan.

Kinahan é apontado como um chefe do tráfico de drogas na Irlanda pelo Supremo Tribunal de Dublin e, em abril deste ano, o Tesouro dos EUA impôs sanções a ele, seu pai Christy Kinahan e seu irmão Christy Kinahan Jr, bem como vários associados da família Kinahan.

O Departamento de Estado dos EUA também anunciou uma recompensa de US$ 5 milhões por informações que levem à prisão e/ou condenação dos membros da família Kinahan.

Tyson Fury lutou pela última vez em 23 de abril quando derrotou o compatriota Dillian Whyte, no estádio de Wembley, diante de 94 mil pessoas, ao colocar em jogo o cinturão do Conselho Mundial de Boxe.

Logo depois, Fury anunciou sua aposentadoria, mas é esperado que ele retorne aos ringues no fim do ano ou início de 2023 para enfrentar o vencedor do confronto entre Oleksandr Usy e Anthony Joshua, marcado para 20 de agosto.