Tyson Fury festeja vitória sobre Deontay Wilder em boate de Las Vegas com ‘We are the Champions’

Tyson Fury foi festejar a espetacular vitória sobre Deontay Wilder, neste sábado, em uma boate de Las Vegas. Ao lado da esposa, Paris, o dono do título mundial dos pesos pesados do CMB cantou ‘We are the Champions’ para delírio dos fãs presentes ao local.

Fury caiu duas vezes, mas derrubou Wilder outras três, a última e decisiva no 11º round, na T-Mobile Arena, diante de 15.820 espectadores. O triunfo do britânico encerrou a trilogia com duas vitórias, um empate.

No primeiro duelo entre os pesados, em 2018, houve empate, e no segundo Fury venceu por nocaute técnico no sétimo assalto, em fevereiro de 2019.

Com a vitória, Fury permanece invicto, com 32 lutas, 31 vitórias (22 nocautes) e um empate, enquanto Wilder soma 45 lutas, com 42 vitórias (41 nocautes), duas derrotas e um empate.

O próximo passo na carreira de Fury deverá ser uma luta diante do compatriota Dillian White no primeiro semestre de 2022, mesmo período em que o ucrano Oleksandr Usyk vai defender os títulos da AMB, FIB e OMB frente a Anthony Joshua.