Tyson Fury nocauteia Dillian Whyte, Neymar, Messi, Mbappé e a final da Copa do Rei

Sem propaganda, divulgação ou interesse por parte das pessoas que dominam os meios de comunicação no País, o boxe demonstrou mais uma vez, neste sábado, que é um evento de grande interesse do público.

A luta entre pesos pesados Tyson Fury e Dillian Whyte teve audiência maior nos canais Disney do que o jogo do título do PSG, com Neymar, Messi e Mbappé em ação. e a final da Copa do Rei, com Bétis e Valencia.

Durante a maior parte das mais de três horas de transmissão pelo canal ESPN 2. o combate ficou com 0.2 de audiência, sendo superado apenas pelo SporTV. Bateu ESPN, ESPN3, ESPN4 e também o BandSports.

O evento foi visto no mítico Wembley por 94 mil espectadores, que pagaram pelo ingresso mais caro o equivalente a R$ 12,6 mil. Fury recebeu só de bolsa R$ 212 milhões, enquanto Whyte recebeu R$ 48 milhões.

Imagine se houvesse um programa semanal de boxe, com entrevistas e apresentação dos perfis dos melhores boxeadores da atualidade? Como fiz a frase famosa….”When boxing is great there is nothing else like it. (Quando o boxe é grande, não há nada igual.)”