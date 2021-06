Tyson Fury x Deontay Wilder III deverá ter ‘show’ de pesos pesados

Tyson Fury x Deontay Wilder III, programado para 24 de julho, na T-Mobile Arena, em Las Vegas, deverá ter ‘show’ de pesos pesados. As informações que surgem nos Estados Unidos é de que mais três combates da principal categoria do boxe deverão rechear o evento.

Frank Sanchez x Efe Ajagba, Robert Helenius x Adam Kownacki II e Jared Anderson x Oponente a ser definido são as lutas previstas. Na lista, estão boxeadores jovens e outros mais experientes. Lembra, guardadas as devidas proporções, o que Don King fez 1996, ao colocar três lutas por título mundial no dia em Mike Tyson e Evander Holyfield se enfrentaram pela primeira vez. A diferença é que daquela vez todos os duelos era válidos por título mundial.

Tyson Fury x Deontay Wilder III vai estar em disputa o título mundial, versão CMB. Os dois já lutaram duas vezes e Fury venceu uma luta e a outra terminou empatada. Quem vencer, deverá enfrentar no fim do ano ou no início de 2022 o ganhador entre Anthony Joshua e Oleksander Usyk, previsto para 25 de setembro, em Londres.