Tyson Fury x Deontay Wilder III pode ser no novo estádio de Las Vegas

O terceiro duelo entre os pesos pesados Tyson Fury e Deontay Wilder está marcado para 19 de dezembro, mas ainda não tem local definido. Tudo vai depender do desenvolvimento da pandemia. Se tudo correr bem e o público puder retornar aos eventos esportivos, o novo estádio de Las Vegas, em construção, que vai receber os jogos dos Raiders, equipe de futebol americano, é um forte candidato.

A ideia do empresário Bob Arum é usar o estádio de US$ 2 bilhões para receber 20 mil pessoas, caso a pandemia ainda não estiver superada, mas mais controlada nos Estados Unidos. Com a possibilidade de realizar em um estádio, Arum espera garantir uma bilheteria semelhante à conseguida nas duas primeiras lutas no Staples Center, em dezembro de 2018, e no MGM Hotel, em Las Vegas, em fevereiro deste ano.

“A data é a que todos queremos”, disse Arum. “Essa é a data em que os dois lados estão felizes. Se conseguiremos fazer isso no estádio com lugares limitados, isso está nas mãos dos deuses”, continuou o lendário empresário. A luta seria a primeira no estádio e aconteceria dois dias após o jogo dos Raiders na quinta-feira à noite contra os Los Angeles Chargers.

Arum disse que sua empresa (Top Rank) é “muito amigável” com os Raiders desde que chegaram a Las Vegas, e que sua equipe está em contato “há algum tempo” com o proprietário Mark Davis e o presidente Marc Badain para ter uma luta de boxe no estádio. “Sempre que Fury e Wilder lutarem, acho que será uma grande atração.”

Wilder e Fury empataram o primeiro duelo, enquanto o britânico venceu o segundo combate, por nocaute técnico no sétimo assalto, para conquistar o cinturão do Conselho Mundial de Boxe.