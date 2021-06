Tyson Fury x Deontay Wilder III: primeira entrevista coletiva terça-feira em Los Angeles

Tyson Fury e Deontay Wilder vão se reencontrar nesta terça-feira, em Los Angeles na primeira entrevista coletiva para a terceira luta entre ambos marcada para dia 24 de julho, na T-Mobile Arena, em Las Vegas.

Mais uma vez estará em jogo o cinturão do CMB, que já foi de Wilder e hoje pertence a Fury. Na primeira luta, em dezembro de 2018, d=so dois empataram, enquanto no segundo duelo a vitória ficou com Fury por nocaute no sétimo assalto.

Se Fury voltar a vencer Wilder, o britânico deverá enfrentar o ganhador de Anthony Joshua e Oleksandr Usyk, que devem se enfrentar no estádio do Tottenham, em Londres, em 25 de setembro. Um triunfo de Wilder poderá ocasionar um quarto confronto com Fury.