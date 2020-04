Tyson x Holyfield, a “Luta da Mordida” daria mais audiência na Globo que a enfadonha final da Copa de 1994

A final da Copa de 1994 garantiu apenas 16 pontos de audiência para a Rede Globo, neste domingo, e não repetiu o mesmo interesse do público apresentado para os jogos de 1970 e 2002.

Uma sugestão para o canal seria passar o VT da “Luta da Mordida”, de 1997, entre Mike Tyson e Evander Holyfield, com narração de Cleber Machado e comentários de Sidney Dal Rovere. A reportagem foi feira por Cesar Augusto, com quem passei dez dias em Las Vegas.

No próximo domingo, a atração será o primeiro título de Ayrton Senna, em 1988, com a vitória espetacular no GP do Japão, em Suzuka. Depois, no dia 10, bem que a nobre arte poderia ajudar a “bombar” a audiência.