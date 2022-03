Ucraniano Wladimir Klitschko desaprova luta entre o russo Dmitry Bivol e o mexicano Canelo

O ucraniano Wladimir Klitschko, ex-campeão mundial dos pesos pesados, afirmou que desaprova a luta entre o russo Dmitry Bivol e o mexicano Saul Canelo Alvarez, dia 7 de maio, em Las Vegas.

“Não é nada contra os atletas russos, mas sim contra a política adotada pela Rússia. Só desta forma, com estas proibições, podemos mostrar à Rússia e ao mundo que somos contra esta guerra. Retirá-los das competições esportivas não é um ato de agressão”, disse o ex-boxeador, de 45 anos, que está em Kiev, ao lado irmão, Vitaly, prefeito da cidade e também ex-campeão mundial dos pesos pesados.

O próprio Bivol, que nasceu no Quirquistão, mas vive na Rússia desde a infância, afirmou em entrevista coletiva de que não está de acordo com o conflito. “Tenho muitos amigos na Ucrânia, pessoas que trabalham comigo no boxe. Desejo a paz e o melhor a todos”, disse o campeão mundial dos meio-pesados, de 31 anos, invicto na carreira profissional com 19 vitórias, sendo 11 por nocaute.