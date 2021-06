Mikey Williams/Top Rank

Tem um japonês que nos faz lembrar muito de Eder Jofre. Trata-se de Naoya Inoue, dono dos títulos dos galos da FIB e AMB, que só precisou de 8min45 para pulverizar o filipino Michael Dasmarinas, neste sábado, em Las Vegas.

Como o eterno Galo de Ouro, Inoue, de 28 anos, pega duro com ambos os punhos e sabe atacar na linha de cintura com maestria. Além disso, sabe como poucos contra-atacar.

Invicto, com 21 vitórias, 18 nocautes, o “Monstro” quer enfrentar o vencedor do duelo filipino entre Nonito Donaire, dono do título do CMB, com Johnriel Casimero, duelo marcado para 14 de agosto.

Quem não viu Eder Jofre em ação, acompanhe Inoue e imagine do que o brasileiro foi capaz de fazer em cima do ringue nos anos 50, 60 e 70.