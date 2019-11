Um ‘monstro’ japonês, de 1,65 metro de altura, ganha o troféu Muhammad Ali

Naoya Inoue é o novo campeão dos galos da Associação Mundial e Federação Internacional de Boxe, após uma vitória sensacional sobre o filipino Nonito Donaire, nesta sexta-feira, em Saitama, no Japão. O 19º triunfo da carreira invicta também valeu ao “monstro” o belíssimo troféu Muhammad Ali, pelo título da World Boxing Super Series.

O duelo foi muito disputado e Inoue chegou a ter um corte no supercílio. Com belos golpes na linha de cintura, o japonês, de 1,65 metro de altura, soube minar a resistência do experiente e valente adversário, de 36 anos. Ao final da luta os três jurados apontaram o japonês como vencedor: 117 a 109, 116 a 111 e 114 a 113.

Inoue é apontado como um dos melhores lutadores libra por libra da atualidade, ao lado de Saul Canelo Alvarez, Terence Crawford, Oleksander Usyk, Callum Smith e tantos outros.

A Top Rank, emoresa de Bob Arum, anunciou que Inoue é o novo contratado para 2020 e suas lutas vão ser transmitidas pela ESPN. O plano é que o “monstro” lute duas vezes nos Estados Unidos e no fim do ano se apresente no Japão.