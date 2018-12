Um sábado para os amantes da nobre arte terem muita saudade do ‘Esporte Interativo’

O sábado foi desgastante para os amantes da nobre arte no Brasil. Foi necessário um “exercício” tremendo nas redes sociais para poder acompanhar os duelos entre os pesos penas Carl Frampton x Josh Warrington e os pesados Dillian Whyte x Dereck Chisora.

Foram dois combates eletrizantes. O primeiro em Manchester, com o título mundial dos penas, versão Federação Internacional de Boxe (FIB), e o segundo em Londres, com uma eliminatória do cinturão dos pesados. Os dois ginásios completamente lotados, que puderam acompanhar duas lutas espetaculares.

Dois grandes eventos completamente ignorados pela imprensa brasileira, mesmo em uma época do ano em que não há nada para passar nas 24 horas de esporte programadas por dia.

Este sábado deu muita saudade do “Esporte Interativo”, que saiu do ar em agosto. O canal tinha acordo com as retransmissoras britânicas e passou muitos eventos da Inglaterra, inclusive várias lutas do campeão Anthony Joshua nos sábados à tarde.

Mas tudo bem. A dificuldade em poder encontrar informações das lutas só aumentou ainda mais o nosso amor por este esporte tão esquecido no Brasil.