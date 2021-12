Uma das lutas mais esperadas para 2022, Amanda Serrano x Katie Taylor deverá estremecer Nova York

A porto-riquenha Amanda Serrano, de 33 anos, campeã nos pesos penas, soma 42 vitórias (30 nocautes), uma derrota e um empate. Ela é canhota, mede 1,66 metro de altura e também de envergadura.

A invicta irlandesa Katie Taylor, de 35 anos, domina a categoria dos leves, com 20 vitórias, sendo seis nocautes. Ela é destra, mede 1,65 metro e 1,68 m de alcance.

As duas deverão se enfrentar no começo de 2022 em um dos duelos mais aguardados no boxe internacional para 2022. Com enorme imigração porto-riquenha e irlandesa em Nova York, o palco escolhido pelo empresário Eddie Hearn é o tradicional Madison Square Garden, com transmissão do DAZN. Resta assinar o contrato, que poderá ser finalizado nos próximos dias.

Imperdível!