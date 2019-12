Uma das melhores do ano, vitória de Patrick Teixeira é elogiada por Oscar De La Hoya: ‘Uma guerra brutal’

A espetacular vitória de Patrick Teixeira sobre o dominicano Carlos Adames, neste sábado à noite, no ringue do Cosmopolitan Hotel, em Las Vegas, foi elogiada por Oscar De La Hoya, dono da Golden Boy Promotions, empresa com a qual o boxeador brasileiro tem contrato.

“Estamos muito orgulhosos de Patrick Teixeira por ter conquistado o título interino dos médios-ligeiros da OMB”, afirmou o presidente executivo da Golden Boy. “Foi uma guerra brutal e ensanguentada, mas Teixeira uniu todas as suas forças para obter a vitória mais importante de sua carreira, diante de um adversário perigoso. Esperamos ansiosos iniciar o ano com mais um campeão mundial em nosso grupo”, afirmou o astro do boxe, referindo-se ao fato de que Patrick será anunciado como novo campeão mundial nesta semana, durante convenção da OMB, no Japão, pois o campeão Jaime Munguia vai subir de categoria e abdicar do título.

A empresa Top Rank, que organizou o evento, apontou a luta como uma das “melhores do outono”. “Saudação a ambos os guerreiros. Patrick Teixeira obtém uma vitória por decisão unânime sobre Carlos Adames em uma das melhores lutas do outono.”

O site fightnews.com afirmou que Patrick precisou “andar sobre o fogo” para conseguir derrotar Adames. O brasileiro venceu por pontos, após 12 assaltos, em decisão unânime dos jurados: 116 a 111 e 114 a 113 (duas vezes). No sétimo assalto, já bastante machucado, o lutador de Santa Catarina, que mora em São Paulo, conseguiu derrubar o adversário, após boa sequência com dois cruzados muito bem colocados.

O site da ESPN, em texto do repórter Dan Rafael, analisou os “golpes aplicados em ângulos incomuns” para destacar a grande vitória do brasileiro. A queda de Adames, a primeira na carreira, ocorrida no sétimo assalto foi apontada como essencial para o triunfo de Patrick Teixeira.