Uma impressionante garra garante a Abner Teixeira uma medalha nos Jogos de Tóquio

Uma impressionante demonstração de garra garantiu, nesta sexta-feira, a Abner Teixeira uma medalha nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Em um duelo sensacional, o boxeador derrotou o jordaniano Hussein Iashaish nas quartas de final e garantiu o bronze. No boxe, não há disputa de bronze, pois os dois derrotados na semifinal sobem no pódio. A decisão dos jurados foi dividida: quatro a favor do brasileiro (29 a 28 – três vezes – e 30 a 27) e um deu para o rival (29 a 28).

O adversário do brasileiro na luta pela vaga na final olímpica, terça-feira, será o cubano Julio La Cruz, que eliminou o espanhol Enmanuel Reyes.

Esta é a sexta medalha do boxe brasileiro em olimpíadas. Servílio de Oliveira foi bronze no México-1968, depois Esquiva Falcão, Yamaguchi Falcão e Adriana Araújo subiram no pódio em Londres-2012. Robson Conceição foi campeão na Rio-2016.

A luta foi espetacular. Violenta ao extremo, com os dois boxeadores chegando ao final dos três rounds con sangramentos. Iashaish começou com tudo e pressionou Abner por mais de um minuto, com todos os tipos de golpes. Surpreendido, o brasileiro procurou acertar uppers e ganchos.

No segundo assalto, Abner encontrou a distancia e, canhoto, acertou Bios diretos de esquerda que diminuíram o ímpeto do jordaniano, que apresentou cansaço. O último round foi sensacional com a troca de golpes impressionante, mas com Abner mais preciso.

“Primeiro round o cara veio que nem um trator para cima de mim. A gente sabia que ele iria fazer isso, mas mesmo assim eu não esperei. No segundo round, eu senti que ele estava sentindo o corpo. Os uppers que eu dava na cabeça estavam entrando, e isso vai drenando o adversário. Então o segundo foi bom para desequilibrar e no terceiro eu sabia que teria que detonar, a medalha olímpica estava em jogo. Foi guerra. Chegou uma hora em que ele estava cansado, e ai foi só continuar batendo no mesmo lugar, incomodando e mostrando que eu estava ali.

Eu sabia que tinha que ir para o tudo ou nada. Eu também cansei, mas sabia que não podia parar. Foi um alivio quando acabou, pois foi uma luta dura. Meu foco estaca total na luta, eu ouvia um pouco as instruções do meu técnico”, disse Abner, após a luta.

“É muito importante ter apoio, eu vim de um projeto social e quero que isso sirva de inspiração para as pessoas. Eu comecei e não tinha apoio, não tinha nada, mas eu tive boas pessoas na minha vida que me guiaram. Eu não fiz nada sozinho. Teve sofrimento, teve luta, mas também tive boas pessoas ao meu lado que me guiaram e ajudaram a colocar essa escada para que eu pudesse subir”, continuou o boxeador.

“Não estou tranquilo por que já tenho uma medalha. Ainda estou na guerra. Só quando acabar, quando eu estiver no pódio, se Deus quiser com a medalha de ouro. Meus pais sempre me apoiaram em tudo que eu quis fazer na vida. Eu já fiz atletismo, basquete, futebol, já fiz tudo, e mesmo perdendo ou ganhando eles sempre estiveram lá para mim. Sempre torcendo, dizendo para eu continuar.”