Uma vitória de Patrick Teixeira neste sábado vai colocar boxe brasileiro em outro patamar internacional

Uma vitória de Patrick Teixeira neste sábado vai colocar o boxe brasileiro em outro patamar internacional. Um triunfo sobre o argentino Brian Castaño e a manutenção do cinturão dos médios-ligeiros da OMB podem colocar brasileiro frente ao astro Terence Crawford.

O anúncio foi feito pela própria direção da Golden Boy Promotions, que orienta a carreira do pugilista nacional. Enfrentar Crawford, apontado por muitos como o melhor boxeador da atualidade, é uma garantia de mais lutas importantes para Patrick.

Os dois lutadores não tiveram problemas para atingir o limite da categoria que é de 69,853 quilos (154 libras) na pesagem de sexta-feira. Patrick pesou 69,581 quilos, enquanto o desafiante acusou na balança 69,762 quilos.

Patrick x Castano é evento do DAZN e terá transmissão ao vivo para o Brasil, a partir das 22 horas. O lutador ficou quase dois meses nos Estados Unidos, onde intensificou seus treinamentos.

Por causa da pandemia, Patrick teve problemas para conseguir o visto norte-americano no ano passado. Com isso, o boxeador correu até o risco de perder o cinturão, mas com intenso trabalho do manager Patrick Nascimento o duelo foi adiado a tempo do boxeador obter o documento.

Patrick ganhou o cinturão em 30 de novembro de 2019, quando venceu a eliminatória do cinturão diante do dominicano Carlos Adames, em Las Vegas, por pontos, após 12 rounds sensacionais. Ele soma 30 vitórias (22 nocautes) e apenas uma derrota. Castano está invicto como profissional. São 16 vitórias (12 nocautes) e um empate.