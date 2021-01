Sempre vale a pena rever grandes momentos da história do boxe. Em 22 de janeiro de 1973, George Foreman massacrou Joe Frazier, ao derrubar o então campeão mundial seis vezes em dois rounds para ficar com o título.

No mesmo dia, mas em 1988, foi a vez de Mike Tyson dar uma surra em Larry Holmes, com direito a três quedas no quarto assalto.

Vamos ver de novo estes dois momentos inesquecíveis.