Vasyl Lomachenko promete castigar Teófimo López: ‘Ele faltou com o respeito. E vai pagar por isso’

O clima está tenso entre os pesos leves Vasyl Lomachenko e Teófimo López para o duelo de sábado, em Las Vegas. “Ele faltou com o respeito. E vai pagar por isso”, disse o ucraniano, favorito na bolsa de apostas.

López disse que não gosta da maneira como Lomachenko se comporta em cima do ringue. “Para você ser respeitado é preciso respeitar. E você gosta de menosprezar seus adversários. É um filho da p…”, disse o norte-americano. “Não sou de procurar o nocaute. Se ele vem, muito bem, mas acho que preciso nocautear este cara”, concluiu o filho de hondurenhos.

O combate é candidato a ser o principal de 2020. Vai ser o confronto da técnica refinada do ucraniano diante da força do norte-americano. O hábil Lomachenko deverá estar com seus reflexos e jogo de pernas afiados para escapar do estilo agressivo de López, dono de um físico privilegiado para a categoria.

A previsão de 12 rounds é muito longa para uma luta entre dois lutadores que buscam o nocaute todo o tempo. Os primeiros assaltos deverão ser favoráveis a López, enquanto Lomachenko poderá construir sua vitória com o passar do tempo.

A luta só tem um problema. Muito dificilmente será transmitida para o Brasil, pois nenhum canal ainda se manifestou para comprar os direitos de transmissão. Uma pena. Só nos resta ver pela internet.