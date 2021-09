Veja a entrevista coletiva de Anthony Joshua e Oleksandr Usyk, nesta quinta, 9h, no DAZN

A última entrevista coletiva de Anthony Joshua e Oleksandr Usyk será nesta quinta-feira, às 9h, nesta terça, com transmissão ao vivo do DAZN. O canal de streaming vai transmitir também a entrevista a pesagem na sexta e luta no sábado, a partir das 14h. Duelo vai valer títulos da AMB, FIB e OMB dos pesados.

O local do combate será o estádio do Tottenham, em Londres, e o público estimado é de 60 mil espectadores.

O vencedor deste confronto deverá enfrentar o ganhador da luta entre Tyson Fury e Denotay Wilder, que duelam em 9 de outubro, em Las Vegas.