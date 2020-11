Veja a surra que o pequenino Manny Pacquiao deu no grandalhão Antonio Margarito há dez anos

Em uma de suas maiores atuações, o filipino Manny Pacquiao derrotou, há dez anos, o mexicano Antonio Margarito para conquistar o título mundial dos médios-ligeiros do Conselho Mundial de Boxe, diante de mais de 50 mil pessoas no Texas.

O ‘pequenino’ pesou nove quilos a menos que o adversário ‘grandalhão’ no momento em que os dois pisaram no ringue (75 a 66) , mas compensou o menor tamanho com uma velocidade nos braços e precisão impressionantes. Margarito deixou o ringue com o rosto desfigurado e com suspeita de ter ficado cego do olho esquerdo.

Antes da luta, Margarito falou muita bobagem de Pacquiao, que sempre se manteve equilibrado e jamais perdeu o controle. Depois da luta, o mexicano foi muito criticado e sofreu gozações nas redes sociais.

Acompanhe a luta Pacquiao x Margarito.