Veja como a musculação mantém Eder Jofre, o Galo de Ouro, em grande forma

Eder, Harry e Andrea, filha do eterno campeão

A musculação é uma grande aliada para manter Eder Jofre, o Galo de Ouro, em forma, aos 83 anos. Duas vezes por semana, o eterno campeão, faz exercícios sob a orientação do amigo, empresário (dono da empresa Gym Company) e personal trainer Harry Rosenberg, no hotel Renaissance, na cidade de Sâo Paulo.

“Dou aulas de musculação para o Eder Jofre faz aproximadamente uns 20 anos. Os treinos de musculação, com cargas leves, são para manter a funcionalidade do ex-pugilista. E com orientação médica”, afirmou Rosenberg. “Fazemos brincadeiras de boxe entre as séries para motivar o campeão e melhorar sua qualidade motora.”

Durante as sessões o destaque é o entusiasmo de Eder Jofre, que parece um “garoto”, ao fazer todas as atividades sem demonstrar cansaço ou desânimo. A coordenação motora é impressionante para uma pessoa em idade avançada e que sofre com alguns problemas de saúde.

Eder Jofre foi campeão mundial dos pesos galos de 1960 a 1965. Também ganhou o cinturão dos penas em 1973. É apontado como o maior peso galo de todos os tempos e, segundo a Revista The Ring, o nono melhor pugilista da história do boxe. Eder faz parte do Hall da Fama desde 1992. Sua última luta foi em 1976, aos 40 anos.