Veja como Julio Cesar Chavez quer que Junior lute diante de Daniel Jacobs

A lenda Julio Cesar Chavez revelou como quer que o filho Chavez Jr. se comporte nesta sexta-feira, em Phoenix, no Arizona, diante de Daniel Jacobs, em duelo de pesos supermédios, que terá transmissão exclusiva do DAZN, a partir das 23 horas.

“Julio precisa fazer seu jogo desde o começo. Procurar a troca de golpes e lutar na curta distância”, disse um dos maiores boxeadores de todos os tempos, que sempre se mostrou contra este combate para o filho, de 33 anos. “Acho que ele deveria fazer uma ou duas lutas antes de enfrentar Jacobs. Para ganhar mais ritmo de luta.”

A preocupação de Chavez é pelo fato de Junior só ter disputado um round desde maio de 2017, quando perdeu para o compatriota Saul Canelo Alvarez. Sua última aparição em um ringue foi em 10 de agosto, quando venceu o colombiano Evert Bravo logo no primeiro assalto.

O duelo é decisivo na carreira de Chavez Jr., que jamais demonstrou concentração em sua carreira para encarar as dificuldades dos treinamentos. No fim do mês passado, Chavez chegou a se “esquivar” para não passar por testes antidoping da Wada. Seu físico extremamente enxuto em pouco tempo, chamou a atenção. Freddie Roach, experiente treinador, estará em seu córner.

Com problemas para dar o peso, o mexicano pediu e o americano aceitou que a luta fosse disputada em um peso combinado de 173 libras (78,471 quilos), quando o limite da balança para os supermédios é de 168 libras (76,203 quilos).

O filho da lenda pesou na quinta-feira 172,7 libras (78,335 quilos), contra 167,8 (76,112 quilos) do boxeador norte-americano.

Jacobs, que também tem 33 anos, está em grande forma e vem de confrontos difíceis contra Canelo, Gennady GGG Golovkin (perdeu os dois), Sergiy Derevyanchenko e Maciej Sulecki (venceu ambos).

