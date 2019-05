Veja como Pearson venceu injustamente Yamaguchi, em 2011. Nesta quinta-feira, o resultado será diferente em Las Vegas

Yamaguchi Falcão e Christopher Pearson se enfrentam nesta quinta-feira, em Las Vegas. O duelo para o brasileiro, 13º no ranking do Conselho Mundial de Boxe, é muito importante na sua tentativa de chegar a disputar o título mundial.

Os dois já se enfrentaram, em 2011, pela World Boxing Series, liga vinculada à AIBA (Associação Internacional de Boxe). A luta foi intensa entre os dois canhotos, com grandes trocas de golpes. Yamaguchi foi melhor, teve um ponto descontado no quinto assalto por causa de um soco na nuca do adversário, mas se recuperou em seguida e causou uma queda no americano.

Mas dois jurados apontaram Pearson como vencedor: 48 a 45 e 47 a 46, enquanto um terceiro viu vitória daquele que se tornaria medalhista de bronze em Londres-2012 por 48 a 45.

Nesta quinta-feira, vai acontecer o segundo combate. Yamaguchi precisa da vitória para conseguir uma eliminatória pelo cinturão dos pesos médios. Vale a a torcida. O facebook da Golden Boy Boxing e o SporTV transmitem o evento ao vivo, direto de Las Vegas.

Veja a luta Yamaguchi x Pearson 1