Veja como será a semana de Rose Volante até a luta com Katie Taylor na sexta-feira

É na sexta-feira o grande combate da carreira da brasileira Rose Volante. A campeã dos pesos leves da Organização Mundial de Boxe vai enfrentar a irlandesa Katie Taylor, na Filadélfia, Estados Unidos. Estarão em jogo os cinturões da Organização Mundial de Boxe (Rose), da Federação Internacional e Associação Mundial de Boxe (ambos de Taylor).

Rose saiu de São Paulo no sábado em direção a Chicago. Com o atraso do vôo, a brasileira perdeu a conexão para Filadélfia, onde só chegou no domingo.

Ao lado dos técnicos Felipe Moledas, Antonio Pereira e Tony Boxe, Rose se exercita nesta segunda-feira e faz um treino aberto para a imprensa e para o público na terça-feira pela manhã.

Na quarta-feira, às 13 horas locais (11h de Brasília), Rose participa da entrevista coletiva, quando vai “encarar” a rival pela primeira vez.

Na quinta-feira, às 12h de Brasília), está prevista a pesagem no salão principal do Liacouras Center, local do duelo de sexta=feira.

Rose x Taylor terá transmissão ao vivo do SporTV, sexta-feira, a partir das 21 horas.