Veja como serão as regras para a luta exibição entre Mike Tyson x Roy Jones Jr, em 28 de novembro

Mike Tyson e Roy Jones Jr. anunciaram as regras do duelo exibição previsto para 28 de novembro. Houve uma mudança. O local não será mais o Dignity Health Sports Park em Carson, mas o tradicional Staples Center, em Los Angeles. Mas não haverá presença de público por causa da pandemia do novo coronavírus.

Os boxeadores não vão usar capacete, vestirão luvas de 12 onças – maiores do que as luvas de 10 onças que usariam se fosse uma luta oficial – e os rounds terão duração de dois minutos, em vez dos rounds padrão de três minutos. E serão oito assaltos disputados.

O Conselho Mundial de Boxe (CMB) vai oferecer um cinturão ao vencedor da exibição. Trata-se do “Frontline Battle Belt”, que não tem valor de título mundial, mas servirá para motivar o interesse do público, que terá de pagar US$ 50 (cerca de R$ 287,00) para ver a luta via pay per view nos Estados Unidos pela plataforma Triller. No Brasil, a transmissão será pelo canal Combate.

Mais seis lutas estão previstas: Jake Paul x Nate Robinson (cruzadores), Badou Jack x Blake McKernan (meio-pesados), Viddal Riley x Rashad Coulter (cruzadores), Jamaine Ortiz x Nahir Albright (leves), Irvin Gonzalez Jr. x Edward Vasquez (penas) e Juiseppe Cusumano x Nick Jones (pesados).

Tyson e Jones quase lutaram em 2003, quando Jones conquistou o título mundial dos pesos pesados, versão Associação Mundial de Boxe. Mas, durante as negociações, nas quais cogitou-se bolsas no valor de US$ 30 milhões, Jones, que lutou até acabou não assinando o contrato.

Tyson foi campeão mundial dos pesos pesados de 1986 a 1990 e em 1996. Detém o recorde de ser o boxeador mais novo a conquistar um cinturão na principal categoria do boxe. Ele tinha 20 anos, quando nocauteou Trevor Berbick, no segundo assalto. O Iron Man lutou até 2005.