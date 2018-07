Veja o incrível nocaute de Lucas de Abreu Martins! Foi sábado à noite, em Santos

O duelo entre os supermédios Lucas de Abreu Martins e Valdevan Pereira, sábado à noite, em Santos, foi uma das preliminares da programação que teve Rose Volante como atração principal.

E a luta foi muito boa. Destaque para Lucas que mandou Valdevan para fora do ringue.

Lucas, de 24 anos, treina no Palmeiras com o competente técnico cubano Paco Garcia. Seu cartel é de nove vitórias, com nove nocautes.

Confira.