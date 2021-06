Veja o nocaute mais impressionante do fim de semana

O norte-americano Gabriel Rosado foi o responsável pelo nocaute mais impressionante do fim de semana, que já se tornou grande candidato ao título de melhor do ano, ao derrubar o usbeque Bektemir Melikuziev, no terceiro assalto, neste sábado, em El Paso.

Em duelo de supermédios, Melikuziev, medalha de prata no Rio 2016, chegou a derrubar Rosado no primeiro assalto e tinha o domínio da luta. Rosado, dez anos mais experiente (35 a 25), esperou o momento certo do contra-ataque.

Apesar de muito forte, Melikuziev, que estava invicto (sete vitórias, seis nocautes), possui uma guarda muito ruim, baixa, o que permitiu o golpe fatal de Rosado, que sempre proporciona boas lutas, mesmo quando sai do ringue derrotado.

Depois da luta, muito entusiasmado, Rosado, integrante do filme “Creed”, desafiou o mexicano Jaime Munguia.

Veja o nocaute: