Veja o trailer de Rocky 4, a versão do diretor; estreia em 11 de novembro

Tudo pronto para a estreia de ‘Rocky 4, a versão do diretor’, dia 11 de novembro, produção na qual Sylvester Stallone somou novas cenas com imagens inéditas do filme que marcou época há 36 anos.

O filme, intitulado “Rocky x Drago”, vai concentrar na luta realizada na Rússia, na qual Balboa vai vingar a morte do amigo Apollo Creed.

Nesta nova versão, os fãs vão saber como Rocky encontrou forças para superar o ataque de Drago e obter a vitória mais espetacular da saga.

Confira o trailer. É sensacional!