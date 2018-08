Veja o trailer do filme de Eder Jofre, um dos destaques do Festival de Gramado

Foi apresentado nesta quarta-feira o trailer do filme “Dez segundos para vencer”, que vai contar a história do lendário Eder Jofre, maior peso galo da história do boxe.

O ator Daniel Oliveira vai interpretar o Galor de Ouro, enquanto Osmar Prado será Kid Jofre, pai de Eder.

A produção vai ser um dos destaques do Festival de Gramado, de 17 a 25 de agosto. A estreia nos cinemas está marcada para 27 de setembro, mas pode sofrer alterações.

Confira o trailer: