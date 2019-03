Veja um dos duelos mais violentos da nobre arte: Ernie Shavers x Ken Norton, há 40 anos

A década de 70 foi fantástica para a principal categoria do boxe. Muitos eram os pesos pesados com talento. Há 40 anos, Ernie Shavers e Ken Norton se enfrentaram diante de 5.376 espectadores no Hotel Hilton, em Las Vegas.

O juiz Mills Lane, ainda de cabelo preto, teve pouco trabalho naquela noite. Afinal, o combate terminou ainda no primeiro assalto. Shavers partiu para o ataque não deu chances para Norton.

Repare que no fim do vídeo aparece Don King, então em início de carreira no mundo do boxe.

Com a vitória, Shavers ganhou o direito de uma revanche diante do campeão Larry Holmes ainda em 1979. Para Norton, a derrota praticamente o fez pendurar as luvas.

Shavers está com 74 anos, enquanto Norton morreu em 2013, aos 70 anos. Nos últimos anos, amigos, os dois ficavam em uma loja de esportes no Planet Hollywood Resort and Casino, em Las Vegas. autografando luvas e fotos.