Veja um possível caminho de Tyson Fury após a sensacional vitória sobre Deontay Wilder

Todas as portas estão abertas para Tyson Fury após a sensacional vitória diante de Deontay Wilder, sábado, na T-Mobile Arena, em Las Vegas. Os melhores pesos pesados do momento querem enfrentar o campeão mundial do Conselho Mundial de Boxe.

Um possível caminho poderá colocar Tyson Fury diante do compatriota Dilliam Whyte no início de 2022. Para isso, Whyte precisa vencer o sueco Otto Walin, dia 30, e ratificar sua condição de primeiro do CMB.

Depois, caso Anthony Joshua derrote Oleksandr Usyk na revanche no primeiro semestre do ano que vem, o Reino Unido poderá ter seus dois representantes mais famosos em um super duelo no estádio de Wembley em julho ou agosto. Para finalizar, o ex-campeão Andy Ruiz Jr. e Dereck Chisora poderão ser o último desafio de Fury, que atualmente está com 33 anos.

Mas todas essas lutas serão definidas com bastante dinheiro envolvido, o que torna qualquer possibilidade viável.