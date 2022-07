Vem aí!!!! Mike além de Tyson

Uma nova série sobre Mike Tyson vai estrear em 25 de agosto. Uma produção que promete mostrar um Mike Tyson fora dos ringues, no dia a dia. Desde sua infância, passando pelos estrelato no boxe e a queda com a prisão.

Confira os detalhes da produção:

“O Star+ apresenta o primeiro teaser e pôster de Mike: Além de Tyson, uma biografia não autorizada e sem restrições da vida de Mike Tyson. Composta por 8 episódios, a nova minissérie original estreará na América latina na quinta-feira, 25 de agosto, exclusivamente no serviço de streaming.

O criador e roteirista Steven Rogers, a equipe por trás de Eu, Tonya e a showrunner Karin Gist, produtora executiva de Our Kind of People, Mike: Além de Tyson explora a dinâmica e controversa história de Mike Tyson. A minissérie aborda os altos e baixos da trajetória de Tyson tanto no boxe quanto na vida pessoal: do atleta mundialmente adorado ao homem criticado. Sem tirar o foco de Mike Tyson, a série também examina o racismo e o classicismo nos Estados Unidos, a fama e o poder da mídia, a misoginia, a divisão da riqueza, a promessa do sonho americano e, finalmente, o papel do público na história de Mike.

Mike: Além de Tyson é estrelada por Trevante Rhodes e Russell Hornsby, e conta com a participação especial de artistas como Harvey Keitel, Laura Harrier e Li Eubanks.

O roteirista de Eu, Tonya, Steve Rogers, é o criador e produtor executivo da série. Karin Gist atua como showrunner e produtora executiva sob o selo de sua produtora The Gist of It ao lado de Claire Brown. Atuam também como produtores executivos Craig Gillespie, diretor de Eu, Tonya, e sua equipe, Bryan Unkeless e Scott Morgan da Clubhouse Pictures, Tom Ackerley e Margot Robbie da LuckyChap, Darin Friedman da Entertainment 360, e Anthony Hemingway, Anthony Sparks e Samantha Corbin-Miller. Além de estrelar a minissérie, Trevante Rhodes também serve como produtor executivo. Mike: Além de Tyson é uma produção da 20th Television.”

Veja o teaser: