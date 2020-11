Ver Mike Tyson x Roy Jones vai ser como ter visto a Copa Pelé de 1987

Em janeiro de 1987, Luciano do Valle organizou a Copa Pelé, que reuniu veteranos do futebol internacional. O destaque maior, evidentemente, foi o maior camisa 1o da história, que jogou na estreia, diante da Itália.

Aos 46 anos, Pelé conseguiu ter lampejos do que fez nos gramados de todo o mundo, mas, evidentemente, não era mais o fenomenal jogador dos anos 50, 60 e 70. O mesmo vai acontecer, neste sábado, no Staples Center, quando os cinquentões Mike Tyson e Roy Jones Jr. subirem no ringue.

Aqueles que os viram no auge poderão voltar a sonhar e contar histórias para os mais novos. Assim como foi feito no caso de Pelé. O canal Combate transmite ao vivo e a TV Globo passa depois do Supercine.