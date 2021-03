Vergil Ortiz Jr.: 22 anos, 17 lutas, 17 vitórias, 17 nocautes

O norte-americano Vergil Ortiz Jr. conquistou a 17ª vitória na carreira profissional, ao derrotar o compatriota Maurice Hooker, por nocaute técnico, no sétimo assalto. Uma fratura na mão direita abreviou o combate.

Mais uma vez Ortiz se apresentou com grande agressividade, diante de um Hooker bastante técnico. Até o quinto assalto a vantagem foi Ortiz, que só havia perdido o quarto round, mas as várias marcas no rosto mostram que o menino ainda tem muito o que evoluir na carreira.

Mas no sexto assalto a superioridade de Ortiz foi ainda mais contundente e com uma bela sequência mandou Hooker à lona. Os dois voltaram para o sétimo assalto e Ortiz estava enlouquecido na tentativa de encerrar o combate. E ele conseguiu quando Hooker abandonou por causa da lesão.

Foi a 17ª vitória, todas por nocaute. Empresariado por Oscar De La Hoya, Ortiz, de 22 anos, deverá disputar um título mundial na categoria dos meio-médios em breve. Terence Crawford e Errol Spence Jr. estavam na plateia e foram desafiados por Ortiz. Disputar (e ganhar) o cinturão Internacional da Organização Mundial de Boxe é muito pouco para o garoto.