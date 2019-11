Vergonha! Canelo x Kovalev atrasa quase duas horas por causa de uma ‘briga de rua’ em Nova York

O incrível feito de Saul Canelo Alvarez, diante do russo Sergey Kovalev, sábado, no ringue do MGM Hotel, em Las Vegas, quando conquistou o terceiro cinturão simultâneo e o quarto em categorias diferentes, ficou manchado pela bobagem dos organizadores em decidir esperar quase duas horas para começar o duelo. Tudo por causa de uma luta de UFC, em Nova York, na qual o destaque era Jorge Madisval x Nate Diaz.

Que vergonha! Fazer o esportista mais pago do mundo, que assinou um contrato de US$ 365 milhões, está no auge da forma, soma 53 vitórias e apenas uma derrota e recebeu uma bolsa de US$ 35 milhões esperando no vestiário, enquanto dois brigadores, que acumulam 25 derrotas, e receberam US$ 500 mil, trocam golpes desajeitados e sem a menor técnica.

Os quase 15 mil espectadores no MGM, que pagaram de US$ 200 a US$ 1,8 mil por um ingresso tiveram de se contentar em ver pelo telão momentos da “briga de rua” que acontecia a mais de quatro mil quilômetros de distância.

O que deixa os amantes da nobre arte ainda mais revoltados é o fato de Oscar De La Hoya ter aceitado tal determinação. Coisa de “garotões” deslumbrados da atualidade, que não sabem o que estão fazendo. Duvido que Bob Arum aceitaria isso. Que saudades dos tempos de Don King.