VÍDEO: Julio Cesar Chavez volta aos ringues, aos 57 anos, para luta exibição. Sensacional!

O lendário Julio Cesar Chavez, um dos maiores boxeadores de todos os tempos, voltou aos ringues no sábado à noite, no Auditório Municipal de Tijuana, no México, para uma luta exibição diante do ex-campeão Jorge “Travieso” Arce. O evento buscou arrecadar fundos para o tratamento de Christian Castillo, filho do ex-campeão Jose Luis Castillo.

Aos 57 anos, Chavez mostrou a mesma determinação e técnica que o colocam como o maior pugilista do México em todos os tempos. Arce foi um excelente rival e o “duelo” entusiasmou o público, que lotou o ginásio. A luta, que teve limite o peso leve, teve transmissão ao vivo para a TV mexicana.

Os dois ex-boxeadores trocaram golpes os três assaltos e precisaram ser impedidos pelo juiz para que parassem a ação. O público, em delírio, aplaudiu intensamente.

Confira os melhores momentos de Chavez x Arce.