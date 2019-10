VÍDEO: Lewis Hamilton luta boxe contra Julio Cesar Chavez antes de tentar o sexto título na F-1

O britânico Lewis Hamilton poderá ser campeão pela sexta vez da Fórmula 1, neste domingo, no GP do México. Antes de acelerar sua Mercedes, o piloto treinou boxe, nesta quarta-feira, na Cidade do México, com o ex-campeão mundial Julio Cesar Chavez.

Lewis, que pratica boxe para adquirir boa condição física, tem uma tatuagem na panturrilha da perna direita, com a famosa imagem de Muhammad Ali zombando de Sonny Liston, durante a revanche de 1965.

Lewis e Chavez trocaram golpes sem violência e se divertiram bastante. O ex-boxeador segurou manoplas para o inglês. “Ele bate forte”, disse Chavez. “É uma honra estar aqui com uma lenda do boxe”, afirmou Hamilton. “Fico emocionado com a possibilidade de estar aqui com o piloto cinco vezes campeão da Fórmula 1”, completou Chavez.

Hamilton demonstrou boa postura, um jab de direita elegante e coordenação motora para fazer sequências de quatro, cinco golpes com muita plasticidade.

Veja o treino: