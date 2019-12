Vídeo raro mostra Mike Tyson, aos 16 anos, em treino brutal, sob orientação de Cus D’Amato

Um vídeo feito em 1983 mostra Mike Tyson, aos 16 anos, em um treino “brutal” com Jimmy Clark, peso pesado de 28 anos, que na época possuía um cartel invicto de 12 lutas.

A sessão de treinamento teve a orientação do lendário Cus D’Amato. É possível notar o entusiasmo do experiente técnico com a sua nova “jóia”. Em um momento da gravação, Clark diz que o “garoto é forte”. D’Amato devolveu: “Eu avisei.”

Ainda garoto, Tyson apresenta um físico muito semelhante ao de grande parte de sua carreira. Apesar de “pequeno”, o jovem demonstra valentia, velocidade e força para encurralar o companheiro de treino. O barulho da troca de golpes é impressionante.

Copie o link e confira o vídeo:

https://www.youtube.com/watch?v=JplRSJr8K-g