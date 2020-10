Vitali Klitschko revela teste positivo para covid-19

Vitali Klitschko anunciou, neste sábado, que testou positivo para covid-19, apenas um dia antes das eleições para prefeito, nas quais pretende estender seu mandato.

O ex-campeão mundial dos pesos pesados ​​é prefeito de Kiev, a capital ucraniana, e revelou em suas redes sociais que contraiu o vírus um dia antes das eleições para revalidar seu cargo.

“Amigos! O coronavírus se intrometeu no momento menos conveniente. Hoje recebi o resultado positivo”, publicou o mais velho dos irmãos Klitschko em seu Instagram.

Vitali Klitschko revelou que o mais provável é que ele tenha sido infectado durante suas visitas a hospitais. “O trabalho do prefeito durante uma pandemia, é claro, envolve risco constante”, enfatizou o ‘Dr. Punhos de Aço’. “Comunique-se com as pessoas, verifique os hospitais. Em particular, eu visito regularmente enfermarias de doenças infecciosas, onde os pacientes da covid-19 são tratados.”

Além disso, o ex-campeão mundial explicou que sempre foi tratado com cautela e de acordo com os protocolos. “Eu tentei ser cuidadoso. Dados os detalhes do trabalho, fui testado regularmente. Hoje, infelizmente, o resultado é decepcionante”, escreveu o político de 49 anos.

A gestão governamental da luta contra o vírus que Vitali Klitschko liderou em Kiev recebeu elogios da imprensa internacional por ter conseguido conter o impacto de apenas 15 mortes na cidade que governa.

Vitali Klitschko deu a conhecer a sua situação actual e os cuidados que tomou ao saber o resultado positivo do seu teste. “Me sinto bem, mas tenho que apostar no auto-isolamento. Vou trabalhar em casa”, relatou Klitschko. “Não ignore as regras, não ignore a ameaça! Cuidado! ”, Exclamou Vitali Klitschko, que é prefeito de Kiev desde 2014.