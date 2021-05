Vitória de Canelo dá ao DAZN a maior audiência do final de semana no Brasil

A vitória de Saul Canelo Alvarez no sábado à noite proporcionou ao DAZN a maior audiência do fim de semana no Brasil. Números só reforçam o fato de que o boxe de alto nível é uma grande atração de sábado à noite em qualquer lugar do planeta.

Canelo venceu o britânico BJ Saunders no oitavo assalto, depois que o adversário não voltou do intervalo por causa de quatro fraturas na órbita ocular do olho direito, fruto de um upper espetacular do mexicano.

Com a vitória, Canelo somou o terceiro cinturão dos pesos supermédios. Além dos títulos do Conselho Mundial e Associação Mundial, o mexicano ficou também com o da Organização Mundial de Boxe.

O próximo passo de Canelo deverá ser em setembro, diante do norte-americano Caleb Plant, campeão pela Federação Internacional de Boxe, quando haverá a unificação dos quatro cinturões mais importantes da nobre arte.

Já Saunders, que passou por cirurgia no domingo, vai ter uma longa recuperação. Durante este período, o lutador vai saber se terá condições de prosseguir a carreira.