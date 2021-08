Vitória de Yordenis Ugás sobre Manny Pacquiao foi a maior de Cuba no boxe profissional

A vitória de Yordenis Ugás sobre Manny Pacquiao, neste sábado, em Las Vegas, foi a maior de Cuba no boxe profissional. O medalha de bronze na Olimpíada de Pequim, em 2008, migrou para os Estados Unidos, em 2010, sem o mesmo prestígio de seus compatriotas Guillermo Rigondeaux e Erislandy Lara.

Mas seu triunfo sobre o lendário Pacman, mesmo em fim de carreira, fez os críticos lembrarem do lendário Kid Gavilán, que em 1953 derrotou Carmem Basílio.

Diante de 17.438 espectadores na T-Mobile Arena, Ugás soube utilizar sua melhor forma física para impedir o ímpeto inicial do filipino e depois ditar o ritmo com auxílio de um jab muito preciso e de uma direita em cruzado, que incomodou bastante Pacquiao.

Independentemente do que vá obter nas próximas lutas, Ugás já escreveu seu nome na história da nobre arte. “Agradeço a Manny Pacquiao por me dar a oportunidade de dividir o ringue com ele, ele ainda é um dos melhores lutadores da história. Muito respeito. Obrigado a todos que me apoiaram. Espero que tenhamos dado uma grande luta para todos os fãs. Obrigado”, disse o cubano, de 35 anos.