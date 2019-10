Você sabe qual o melhor golpe de Beatriz Ferreira? Jab? Direto? Cruzado? Melhor resposta: Todos

A maioria dos boxeadores possui um golpe de sua preferência. Aquele que é guardado para ser aplicado e resolver uma situação complicada durante um combate. Eder Jofre, o maior nome do boxe brasileiro, foi uma exceção, pois todos os seus golpes eram muito bem desferidos. Na atualidade, esta característica pertence também a campeã mundial Beatriz Ferreira.

Em 25 competições internacionais que a pugilista participou, foram 24 pódios. Muito graças à variedade de golpes. Com a Bia em ação, a luta pode ser na curta, média ou longa distância. O jab é bem aplicado também em adversárias maiores, como foi diante da chinesa Cong Wang na decisão da medalha de ouro, na Rússia.

Cruzados e ganchos atingem muito bem tanto a cabeça como o corpo das rivais, demonstrando que a brasileira tem total noção da distância. Sua rapidez faz com que seus golpes atinjam primeiro o alvo. Em uma troca de golpes intensa, muitas vezes, Bia é quem acerta o último golpe, garantindo a vitória na disputa.

Para isso, é preciso muito treino, preparo físico e concentração. Bia tem todos os fundamentos do boxe. Se conseguir manter o ritmo, com certeza, vai conseguir um lugar de destaque na Olimpíada de Tóquio e futuramente no profissionalismo.